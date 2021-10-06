Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ревакцинацию от COVID-19 прошли 7,7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра 6 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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«Привились от коронавируса уже более 580 тысяч ростовчан, ревакцинацию прошли — 7 700 человек», — уточнили в городской администрации.

Власти уточнили, что прививочные пункты в Ростове-на-Дону обеспечены антиковидной вакциной в достаточном объёме. В запасе более 81 тыс. доз препарата «Cпутник V», в том числе около 23 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт».