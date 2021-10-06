Москва, 6 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. К 2024 году средняя заработная плата в российской Арктике должна достичь 112 тыс. рублей благодаря экономическому развитию региона. Об этом 6 октября заявил вице-премьер Юрий Трутнев на «правительственном часе» в Совфеде.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Количество проектов, реализующихся с государственной поддержкой, должно составить не менее 320. Уже сейчас видим, что эту цель мы достигнем значительно раньше. Объём фактически осуществлённых частных инвестиций составит не менее 176 млн рублей, а объём инвестиций, запланированных по соглашению — 1,8 трлн», — заявил Трутнев.

При этом будет создано не менее 30 тыс. рабочих мест.

«Средняя заработная плата в Арктической зоне возрастёт до 112 тыс. рублей», — указал он.