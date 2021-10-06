Джакарта, , 11:39 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление о присутствии китайского исследовательского судна в море Натуна, сообщает CNN Indonesia.

Острова Натуна. Вид с самолёта stratman² (2 many pix!)

Пресс-секретарь министра иностранных дел Теуку Фаизашах заявил, что каждое иностранное судно может проходить в открытом море, согласно конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Исследовательское судно правительства Китая было обнаружено в Северном море Натуна в конце августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заявила, что 1,6 млрд студентов в мире прекратили обучение из-за воздействия пандемии.

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