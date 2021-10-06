Мемфис, США, 6 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был остановлен из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба НБА.

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Инцидент произошёл во время встречи между «Мемфис Гриззлиз» и «Милуоки Бакс». После третьей четверти матч прервали и провели эвакуацию людей, находившихся на территории арены.

На момент остановки игры баскетболисты «Мемфиса» вели со счётом 87:77.

Через час НБА решила не продолжать встречу «в интересах безопасности игроков».