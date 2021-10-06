Новосибирск, 6 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) провело выездную экспертно-стратегическую сессию «Новосибирский научный центр в следующем технологическом укладе». Об этом сообщает сайт «Академгородок 2.0».

(сс) Elya Новосибирский Академгородок

«Кроме программы развития «Академгородок 2.0», состоящей из различных предметных блоков, нам нужна ясная и цельная стратегия развития Академгородка как единого комплекса, — подчеркнул председатель СО РАН академик Валентин Пармон. — В ней должны быть прописаны цели, инструменты и решаемые с их помощью задачи, а также подзадачи второго уровня».

Отмечается, что участники сессии рассматривали различные стратегические ставки для новосибирского Академгородка — как локомотива развития Новосибирского региона, как глобального лидера исследований и разработок, как магнита для талантливой молодежи и так далее.