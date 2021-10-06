Сиэтл, США, 6 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Массовая многопользовательская игра New World компании Amazon получит первый пострелизный патч. Об этом 6 октября разработчики сообщают на сайте проекта.

Скриншот с YouTube New World

Пока авторы игры не добавили в неё возможность переноса персонажей между серверами, о которой просят геймеры. Они отметили, что основа для этой функции заложена в New World и что игроки могут видеть работу этой системы во внутриигровом магазине.

Релиз патча 1.0.1 состоится 6 октября 2021 года в 13:00 по московскому времени. Обновление исправит в New World ряд ошибок и устранит некоторые очевидные проблемы.

Напомним, релиз игры состоялся 28 сентября 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в пик онлайна в New World играли более 913 тыс. пользователей сервиса Steam.