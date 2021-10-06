Берлин, 6 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Партия «Зелёных» советует Свободной демократической партии (СвДП) Германии приступить к трёхсторонним зондирующим переговорам о правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) — лидером по итогам парламентских выборов. Об этом сопредседатель «Зелёных» Анналена Бербок заявила 6 октября в ходе пресс-конференции.

Tobias Specht Анналена Бербок

Свободным демократам следует начать эти трехсторонние переговоры, отметила она, так как страна не может долго пребывать в подвешенном состоянии.

Призыв Бербок означает приближение Германии на один шаг к созданию коалиции «Светофор». Так именуют альянс СДПГ, СвПД и «Зелёных». Вместе с тем другой сопредседатель «Зеленых» Роберт Хабек заявил, что пока полностью не исключено и соглашение с Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СвДП раскритиковали консерваторов за утечку в СМИ информации о переговорах партии с ХДС/ХСС, с «Союзом 90/Зелёные» и СДПГ о формировании правительственной коалиции.

Читайте также: Либералы Германии раздражены консерваторами