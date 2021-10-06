Москва, 6 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. За последние сутки в России зафиксировано 929 умерших от коронавирусной инфекции, что является абсолютным максимумом с начала пандемии. Обновлённую статистику опубликовал 6 октября федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Прежний максимум был зафиксирован накануне, 5 октября. Тогда скончались 895 человек. Всего с начала пандемии от ковида умерли 212 625 жителей России, рассказали в штабе.

За сутки выздоровели более 19,8 тыс. заболевших, всего переболели ковидом почти 6,8 млн человек.