Уфа, 6 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Затруднение движения транспорта по мосту через реку Уфа в створе автодороги «Уфа — Шакша» возможно с 9 по 12 октября из-за проведения дорожно-ремонтных работ. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба администрации Уфы.

The Tire Zoo Выбоина в асфальте

Сообщается, что в первый день будет закрыта одна полоса на мостовом переходе на въезд в город. А вечером того же дня и в последующие дни будут перекрыты две полосы на въезд в город.

«В это время движение будет осуществляться по одной полосе», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в 2021 году на мосту было заменено асфальтовое покрытие, но во время эксплуатации возникли дефекты.

«Причиной послужило разрушение защитного слоя бетонного покрытия до слоя гидроизоляции моста и его насыщение водой. Мост требует проведения капитального ремонта и включен в заявки министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана, ряд национальных и федеральных проектов. Однако, принимая во внимание капиталоемкость проекта, сроки реализации на данный момент не определены», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что дефекты будут устранены подрядной организацией в рамках действующего муниципального контракта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе завершается строительство подземного перехода около Монумента Дружбы.