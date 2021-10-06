Мадрид, 6 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Власти Испании и Чехии донесли до глав государств и правительств ЕС свою обеспокоенность по поводу роста цен на электроэнергию, сообщает 6 октября Europa Press.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Отмечается, что данная тема была затронута на встрече европейских лидеров в Словении в преддверии саммита ЕС — Западные Балканы.

В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес и его чешский коллега Андрей Бабиш инициировали обсуждение вопроса цен на энергетическом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов прокомментировал прогнозы Forbes о том, что переход Европы на экологические источники энергии может обернуться катастрофой.

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