Ярославль, 6 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Ярославле по предписанию Роспотребнадзора ограничено посещение фанатами футбольных матчей, данная ограничительная мера связана с борьбой с коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ярославского «Шинника».

City-yaroslavl.ru Стадион «Шинник»

В ярославский клуб поступило уведомление Роспотребнадзора. Стадион «Шинник» вмещает около 23 тысяч человек, однако матчи Футбольной национальной лиги 2 смогут посещать только 500 человек.

«ФК «Шинник» информирует о том, что в адрес Клуба поступило уведомление от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области (Роспотребнадзор) о ограничительных мерах во время проведения массовых мероприятий на территории Ярославской области. Таким образом Роспотребнадзор ограничил посещения футбольных матчей и заполняемость трибун стадиона «Шинник» до 500 человек. В связи с этим, футбольный клуб вынужден учитывать данные ограничения при реализации входных билетов на ближайшие домашние матчи», — говорится в официальном сообщении ярославского клуба.

Стоит добавить, что болельщиков на игры «Шинник» пускает бесплатно. Последнюю игру против московского «Локомотива-Казанки» 30 сентября посетило 490 зрителей.