Киев, 6 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В пятницу, 8 октября, может быть избран новый спикер украинской Верховной рады. Об этом 6 октября сообщил журналистам глава правящей на Украине партии «Слуга народа», первый заместитель председателя ее парламентской фракции Александр Корниенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

«Мой прогноз: завтра голосования (за нового спикера Рады) не будет, а будет голосование в пятницу. Завтра может быть обсуждение кандидатур», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября украинские парламентарии проголосовали за инициативу фракции «Слуга народа» отстранить на два дня от ведения пленарных заседаний спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова.