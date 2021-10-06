Кызыл, 6 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Тувинские правоохранители нашли пропавшую без вести 16-летнюю девушку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 30 сентября в полицию обратилась жительницы Кызыла с заявлением, что её дочь ушла из дома два дня назад и не вернулась.

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Установлена, что подросток склонен к бродяжничеству и ранее не раз уходила из дома. В ходе розыскных работ стражи порядка нашли её в столице соседней Хакасии Абакане.

«Как выяснилось, за все время отсутствия девушка находилась вместе со своей 19-летней подругой. Каких-либо преступлений, а также правонарушений в отношении нее не совершалось», — отметили в ведомстве.

В отношении матери девушки составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.