Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 6 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Красносельскую районную больницу обязали обеспечить работников скорой медицинской помощи спецодеждой через суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

В иском в суд обратился прокурор района. Он указал, что в августе 2021 года коллектив скорой, состоящий из 28 человек, обратился в организацию с жалобой на качество костюмов и нехватку других средств защиты. Проверка показала, что фельдшерам, медсёстрам и водителям не выдали зимние и летние костюмы, головные уборы на каждый сезон, футболки, перчатки и ботинки.

Обязанность по приобретению и выдаче экипировки, необходимой для труда сотрудников, лежит на работодателе. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал больницу устранить нарушения в срок до 1 января 2022 года. Как пояснили ИА REGNUM в прокуратуре, во время судебного разбирательства учреждение начало проводить закупки средств защиты.