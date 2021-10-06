Москва, 6 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Один из факторов, разгоняющих в России инфляцию, — это рекордные ожидания роста цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Pixabay.com Инфляция

«Если говорить про индекс потребительских цен, то можно прогнозировать годовое инфляционное значение в России по итогам 2021 года в диапазоне 8,5−9,5%, что гораздо ниже реальной инфляции, рассчитываемой каждым отдельным домохозяйством в России исходя из его потребительской корзины, — сказала Степанова. — Скорее всего, осенью и зимой стагфляционная динамика цен продолжится».

По ее словам, рост себестоимости по базовым товарам внутри страны будет давить и на курс рубля, и на рост стоимости квадратного метра недвижимости.

«Рекордные ожидания роста цен в России и мире на год вперед также разгоняют инфляцию, так как инфляция начинает продуцировать сама себя из-за заложенных в отпускные цены производителей их инфляционных настроений», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к началу 2022 года в России начнет резко сжиматься спрос.