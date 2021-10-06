Барнаул, 6 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Алтайский край, который занимает последние позиции по уровню доходов населения в России, прославился двукратным ростом числа миллиардеров. Как сообщает «Толк» со ссылкой на данные регионального управления Федеральной налоговой службы, если в 2020 году их было трое, то теперь — шестеро.

Цитата из видео «Катунь-24» Виктор Томенко даёт клятву

Известно при этом, что все алтайские миллиардеры являются индивидуальными предпринимателями — производственниками. Их бизнес связан с сахаром, рыбой, торгово-закупочной деятельностью и молочным производством.

Число миллионеров тоже значительно увеличилось. Так, доход от 1 млн до 10 млн рублей задекларировали 9834 человека, что на 48% больше, чем годом ранее. В основном они «обогатились» за счет продажи имущества.

Напомним, одним из таких богатеев стал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Задекларировав по итогам 2020 года доход в размере 8 515 663 рублей, он признался, что его доходы за 2021 год будут ещё больше: в начале 2021 года он продал некоторые объекты недвижимости в столичном регионе за 31 миллион рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года руководитель УФНС России по Алтайскому края Юрий Куриленко частично подтвердил версию о том, что в кризисный 2020 год бедные в регионе обеднели, а богатые стали ещё богаче.

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