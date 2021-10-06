Лос-Анджелес, США, 6 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Коммунистическая партия США считает, что благодаря певице Граймс американцы заинтересуются работой Карла Маркса «Манифест Коммунистической партии». Об этом 5 октября сообщило издание TMZ.

Скриншот с YouTube Певица Граймс

Как отмечает издание, представители партии уверены, что своеобразная «реклама» книги от Граймс — первый шаг к пересмотру гражданами США нынешней политической системы и разочарования в капитализме. Коммунисты добавили, что заинтересованы в сотрудничестве с другими популярными артистами, а также поблагодарили Граймс за содействие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Граймс сфотографировали на улицах Лос-Анджелеса за чтением «Манифеста Коммунистической партии». Снимки были опубликованы спустя несколько дней после её заявления о расставании с предпринимателем Илоном Маском. По словам певицы, она нарочно читала книгу Маркса — ей это показалось ироничным и смешным.