Белград, , 12:03 — REGNUM Приштина использует проблему автомобильных регистрационных номеров для того, чтобы навязать Белграду признание самопровозглашенной независимости Косово. Такое мнение высказал 6 октября председатель комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун.

Милован Дрецун Inmatija03

«Окончательное решение по автомобильным номерам и по соглашению о свободе передвижения только предстоит найти. Это задача рабочей группы, которая будет сформирована до конца месяца, и которая в течение полугода должна прийти к решению», — рассказал Дрецун в эфире телеканала РТС.

По мнению парламентария, поиск решения будет непростым, так как Приштина злоупотребляет проблемой автомобильных номеров для того, чтобы навязать признание лжегосударства Косово. Также сепаратистские власти пытаются включить в переговоры вопрос «взаимности», и США поддерживают их в этом.

Напомним, что на административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией с 4 октября действует режим стикеров. Автомобилисты с сербскими номерами при въезде на территорию Косово и Метохии закрывают специальными наклейками государственную символику на таблицах с регистрационном номером транспортного средства. Те же правила распространяются на автомобилистов с номерами сепаратистского Косово на территории центральной Сербии.