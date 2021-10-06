Сеул, 6 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. По состоянию на конец сентября 2021 года в Южной Корее насчитывается 9,36 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, что составляет 40,1% от общего числа домохозяйств страны, что на 1,36% больше по сравнению с июнем 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности.

Население Сеула

Согласно опубликованным данным, население Южной Кореи составляет 51,6 млн человек, а число домохозяйств — 23,38 млн.

Известно, доля домохозяйств, состоящих из двух человек, составила 23,8%, состоящих из четырёх и более человек — 19%, состоящих из трёх человек — 17,1%.

Доля домохозяйств, состоящих из одного человека в возрасте старше 70 лет, составила 18,6%, в возрасте 60−69 лет — 17,7%, в возрасте 50−59 лет — 17,2%, в возрасте 30−39 лет — 16,5%, в возрасте 20−29 лет — 15,7%, в возрасте 40−49 лет — 13,9%, в возрасте младше 0,4%.