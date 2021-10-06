Тарасовский район, Ростовская область, 6 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Ростовской области пограничники пресекли канал контрабанды табака с Украины. Партия сигарет на сумму более 1 млн рублей изъята на хуторе Дубы Тарасовского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 6 октября.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабанда

Гражданин России попытался скрыться от пограничников на легковом автомобиле. После задержания нарушителя выяснилось, что злоумышленник с сопредельной территории с помощью самодельного плота и троса пытался переместить через границу почти 9,5 тыс. пачек сигарет.

В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении по двум статьям. Автомобиль и табак изъяты. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.