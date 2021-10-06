Москва, 6 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Следственный комитет России продолжает расследовать дело об убийстве российского рок-музыканта Игоря Талькова в 1991 году в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября, в годовщину гибели исполнителя, сообщили в пресс-службе петербургского главка следственного ведомства.

Theater-talkova.ru Игорь Тальков

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«Установлены все лица, находившиеся на месте происшествия и подлежащие допросам в качестве свидетелей. Проводятся мероприятия, направленные на установление их местонахождения, проводятся допросы (в том числе дополнительные) свидетелей, принимаются все меры для обеспечения полноты расследования», — сообщил РИА Новости представитель СКР.

Как сообщила пресс-секретарь вдовы музыканта Ирина Красильникова, единственным обвиняемым по делу об убийстве Талькова назван его концертный директор Валерий Шляфман.

«Никаких вторых-третьих-восьмых обвиняемых у следствия нет, он один-единственный», — подчеркнула в беседе с РЕН ТВ Красильникова.

Как сообщало ИА REGNUM, певец Игорь Тальков погиб от выстрела из пистолета 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге в результате потасовки его охранников около гримёрки, его концертного директора Валерия Шляфмана и Игоря Малахова — друга популярной в те годы певицы Азизы. После предъявленного ему обвинения в убийстве по неосторожности Шляфман уехал в Израиль и находится в розыске уже около 30 лет.

Напомним, в ноябре 2018 года главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова, которое было прекращено в марте 1993 года, так как обвиняемый Валерий Шляфман сумел скрыться от следствия.