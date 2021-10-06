Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своём пленарном заседании в среду, 6 октября, досрочно прекратило полномочия Александра Шишлова на посту уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

Александр Шишлов Ombudsmanspb.ru

В сентябре 2021 года Шишлов был избран депутатом Заксобрания Петербурга VII созыва по списку партии «Яблоко» и не может далее одновременно занимать пост омбудсмена.

Как сообщает издание ЗАКС.ру, выступая перед депутатами, Шишлов заявил, что возобновляет членство в партии «Яблоко», приостановленное во время его работы омбудсменом, и рекомендовал в качестве своего преемника руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Ольгу Штанникову.

Шишлов занимал пост омбудсмена с 4 апреля 2012 года, 5 апреля 2017 года был переизбран на второй пятилетний срок, в 2021 году был переизбран на четырехлетний срок, но в итоге предпочел депутатскую карьеру.

Добавим, что Шишлов возглавил фракцию «Яблоко» в Заксобрании.

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