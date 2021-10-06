Москва, 6 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. России предстоит сделать многое для развития Северного морского пути. Об этом 6 октября заявил вице-премьер Юрий Трутнев на «правительственном часе» в Совфеде.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«По сути, он сшивается российский Север. Стратегической задачей является создание на базе Северного морского пути нового глобального транспортного коридора. Если говорить о конкуренции с Суэцким каналом, то необходимо отметить, что Северный морской путь короче на 40%. В то же время объём перевозок по Северному морскому пути составляет 33 млн тонн в год, а по Суэцу превышает 1 млрд», — заявил Трутнев.

Объём перевозок по Северному морскому пути неуклонно растёт, но для достижения реальной конкуренции с Суэцким каналом, необходимо сделать очень многое, указал он.

«Построить ледоколы, улучшить транспортную инфраструктуру, обеспечить связь, интернет, метеорологию и радиолокацию льда. Создать систему спасения, построить адаптированный к арктическим условиям флот. Важной задачей является улучшение качества жизни людей по всей трассе Северного морского пути», — подчеркнул вице-премьер.