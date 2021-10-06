Москва, 6 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. К началу 2022 года в России начнет резко сжиматься спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала прогнозы Saxo Bank, эксперты которого полагают, что Россия оказалась «в опасной близости от некоторой формы стагфляции» — то есть экономического спада, сопровождаемого инфляцией и ростом безработицы.

Peggy Marco Рост экономики

«Сейчас действительно в России наблюдается ускорение стагфляционных факторов, — сказала Степанова. — Это происходит как по причинам циклического характера развития экономики, так и в связи с нарастанием кризисных явлений, таких как сокращение располагаемых доходов населения и платежеспособного спроса с учетом ускоренного темпа роста. Темпы роста ВВП сокращаются с учетом реального уровня инфляции».

По ее мнению, к началу 2022 года произойдет ухудшение ситуации.

«Спрос начнет резко сжиматься, некоторые виды производства — снижаться, инфляционное давление при этом останется очень высоким, и стагфляционные риски будут усугубляться ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Банк России пытается ликвидировать главный драйвер посткризисного восстановления экономики.