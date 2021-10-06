Минск, , 11:33 — REGNUM Защита журналиста белорусского издания «Комсомольской правды» Геннадия Можейко обжаловала его помещение под стражу. Об этом сообщил 6 октября представитель издания Валентин Алфимов.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Алфимов подтвердил, что жалоба подана на избрание в отношении журналиста меры пресечения в виде ареста. «Да, это так», — сказал он ТАСС.

Пока нет информации о том, когда и какой суд Минска будет рассматривать жалобу.

Как сообщало ИА REGNUM, журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко задержали 1 октября. Уголовное дело против него возбуждено по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти.

Государственные телеканалы и пропагандисты из «Белорусского союза журналистов» обвиняют Можейко в формировании положительного образа сотрудника IT-компании EPAM Systems Андрея Зельцера, застреленного в конце сентября сотрудником КГБ.

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