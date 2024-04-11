Большинство жителей России не хотят делать прививку импортной вакциной
Москва, 6 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Большинство жителей России (87%), не желающих вакцинироваться от коронавируса на данный момент, не хотят делать прививку даже импортной вакциной, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.
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Скорее не готовы делать прививку от коронавируса ни отечественной, ни импортной вакциной 24% опрошенных, однозначно не готовы. 63% Лишь 11% скорее готовы к возможной вакцинации импортной вакциной, а 2% — однозначно готовы.
Антипрививочников больше всего людей 35−44 лет — однозначно против прививки даже импортной вакциной 71% граждан. Тех, кого появление иностранной вакцины может подтолкнуть к вакцинации, больше мужчин, чем женщин — 17% против 9%.
Опрос проведен 30 сентября-4 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 362 населенных пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, граждане России могут поехать в другую страну и сделать прививку о COVID-19 европейскими вакцинами.
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