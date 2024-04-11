Москва, 6 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Большинство жителей России (87%), не желающих вакцинироваться от коронавируса на данный момент, не хотят делать прививку даже импортной вакциной, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Скорее не готовы делать прививку от коронавируса ни отечественной, ни импортной вакциной 24% опрошенных, однозначно не готовы. 63% Лишь 11% скорее готовы к возможной вакцинации импортной вакциной, а 2% — однозначно готовы.

Антипрививочников больше всего людей 35−44 лет — однозначно против прививки даже импортной вакциной 71% граждан. Тех, кого появление иностранной вакцины может подтолкнуть к вакцинации, больше мужчин, чем женщин — 17% против 9%.

Опрос проведен 30 сентября-4 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 362 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России могут поехать в другую страну и сделать прививку о COVID-19 европейскими вакцинами.

Читайте подробнее: Названы страны, где можно привиться европейскими вакцинами