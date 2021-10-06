Москва, 6 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Подмосковье искусственный интеллект (ИИ) оформил свыше 1 млн вызовов врача на дом. Об этом 6 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Искусственный интеллект

Проект по использованию ИИ для вызова медработников на дом в регионе начал работу в декабре 2020 года. С его помощью можно оформить вызов врача на дом по телефону 122. По мнению зампреда правительства — министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, внедрение этой инновации улучшило условия медицинского обслуживания на территории области.

«Искусственный интеллект позволил сократить время ожидания ответа оператора. Голосовой помощник в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом. Всего за время работы робот оформил уже более 1 млн вызовов», — сказала Стригункова.