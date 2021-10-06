Сыктывкар, 6 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Адвокат Ирины Шеремет, устроившей резонансное ДТП в Сыктывкаре, обжаловал ее арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

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Напомним, 2 октября суд избрал для Шеремет меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат просит изменить меру пресечения на домашний арест. Жалоба будет рассмотрена в Верховном суде РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Сыктывкаре Шеремет, управляя своим автомобилем, сбила на пешеходном переходе восьмилетнего мальчика, затем выехала на тротуар и переехала 38-летнюю женщину. Ребенок находится в тяжелом состоянии, женщина погибла. 2 октября суд вынес решение об аресте Шеремет на два месяца.