Осло, 6 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира. В финале он со счётом 6:0 победил американца Кайла Снайдера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Абдулрашид Садулаев (справа)

Садулаев и Снайдер встретились в финале крупного международного турнира в четвёртый раз. Трижды Садулаев победил, а проиграл только в финале чемпионата мира 2017 года.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016,2021), пятикратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021), четырёхкратным чемпионом Европы (2014, 2018, 2019, 2020).