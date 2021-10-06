Северо-Курильск, Сахалинская область, 6 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. По Северо-Курильску вот уже несколько дней бродит огромный бурый медведь. Вечером 5 октября местные жители засняли на видео как косолапый хищник гулял по площади, сообщило ИА «Сах.ком».

Медведь

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Жителей города попросили соблюдать осторожность на улице, а в родительские чаты разослали сообщения с просьбой не отпускать детей на улицу в вечернее время.

В агентстве лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что в случае повторного выхода медведя к людям его отстрелят.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Предположительно, на него мог напасть медведь.