Калуга, 6 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Калуге за девять месяцев 2021 года выявлены 847 водителей, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения. С участием нетрезвых водителей за этот период зарегистрировано 23 ДТП, в которых четыре человека погибли и 34 человека пострадали. Об этом 6 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

Для стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации, повышения уровня защищенности граждан от ДТП с участием нетрезвых водителей и их последствий с 8 по 10 октября в Калуге будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на предупреждение, пресечение и выявление грубых нарушений ПДД, влияющих на безопасность дорожного движения, таких как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«Нетрезвое вождение по-прежнему остается одной из основных причин совершения ДТП и одним из самых грубых нарушений правил дорожного движения. За управление транспортом в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение права управления транспортным средством от 1,5 до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования виновному лицу грозит уголовное наказание», — отметила Екатерина Линькова.