Москва, 6 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Без развитого Северного морского пути освоение Арктики практически невозможно. Об этом 6 октября заявил вице-премьер Юрий Трутнев на «правительственном часе» в Совфеде.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Системным условием большинства проектов в Арктической зоне является развитие Северного мирского пути. Северный морской путь позволяет завозить для строящихся предприятий материалы, конструкции, транспортировать сырьё и готовую продукцию», — заявил Трутнев.

«По сути, он сшивается российский Север. Стратегической задачей является создание на базе Северного морского пути нового глобального транспортного коридора», — указал он.

По его словам, более 70% инвестиций в Арктике приходится на проекты, осуществляемые в горнодобывающей отрасли.

«Причины понятны: в первую очередь на малоосвоенных территориях реализуются высокомаржинальные проекты, благодаря которым создаётся инженерная, социальная инфраструктура, порты, генерирующие мощности, линии электропередачи», — отметил Трутнев.

«Уже через небольшой промежуток времени построенная инфраструктура создаст условия для реализации проектов в другой сфере экономики», — добавил он.