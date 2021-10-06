Хабаровск, 6 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Хабаровскому краю дополнительно выделят 150 млн рублей на закупку техники и оборудования для ликвидации последствий ЧС — финансирование поступит благодаря решению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева пересмотреть план социального развития центров экономического роста субъектов Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарная машина

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Федеральную субсидию разобьют на две части — 70 млн рублей направят на приобретение восьми пожарных автомобилей, а оставшиеся 80 млн рублей используют на пополнение материального резерва, который нужен региону при чрезвычайных ситуаций.

Автопарк пожарных машин в ближайшее время пополнится на 20 единиц. Новые машины вскоре поступят на службу в посёлки Тумнин и Высокогорный Ванинского района, в села Матвеевка, Некрасовка, Бычиха Хабаровского района. Все они оснащены современным пожарно-техническим вооружением, а также имеют повышенную проходимость, что очень важно в условиях сельской местности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области представители лесной отрасли в преддверии профессионального праздника получили награды и ключи от новой противопожарной техники.