Киев, , 11:21 — REGNUM Расчеты тактических ракетных комплексов «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения на границе с полуостровом Крым. Об этом 6 октября сообщает пресс-центр командования объединенных сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

Ракетный комплекс «Точка-У» Rorsah-photo

«Экипажи тактических ракетных комплексов «Точка-У», которые подчинены командованию объединенных сил ВС Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели. Тренировка по нанесению условных ракетных ударов проходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области в условиях, максимально приближенных к боевым», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе учений расчеты указанных тактических ракетных комплексов показали умелые действия по подготовке исходных данных для ракетной стрельбы, переводу комплексов из походного положения в боевое и перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Помимо того, отмечается, что расчеты комплексов «Точка-У» ВСУ также провели отработку действий в условиях радиационного и химического заражения местности и действий по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подразделения вооружённых сил России и Монголии завершили активную фазу международных учений «Селенга-2021».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.