Пенза, 6 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Вторая муниципальная баня в России, работающая порядка 20 лет, получила чёрную метку от кредитора. Следом за владимирским МУП из банно-прачечной сферы банкротный иск подан к муниципальному предприятию «Банно-прачечный комбинат» из города Заречный Пензенской области. Претензии налоговой службы пока арбитражем региона оставлены без движения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от ФНС России подан в начале сентября 2021 года, но он был оставлен без движения до 12 октября. Между тем 4 октября в карточке дела появилась запись о подаче документов «во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения». В качестве арбитражного управляющего предложен участник некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Орион».

»В обоснование заявления уполномоченный орган ссылается на наличие задолженности в сумме 1 890 153 руб. 73 коп., просроченной свыше трех месяцев», — уточняется в определении суда.

Напомним, аналогичный иск получило МУП «Банно-прачечный комбинат «Нептун» Вязниковского района Владимирской области, которое оказывает услуги общественной бани свыше 20 лет. Истцом также выступает налоговый орган.