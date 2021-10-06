Москва, 6 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. На Украине рост тарифов на газ, теплоснабжение и электроэнергию еще более ускорит рост задолженностей населения. Об этом 6 октября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Кризис неплатежей уже существует. Долги граждан Украины по коммуналке из-за совершенно необоснованно завышенных тарифов уже превысили 2 млрд евро», — заявил эксперт.

«Многие семьи просто не способны оплачивать коммунальные услуги. Высока вероятность того, что в стране начнется массовая конфискация жилья за долги», — полагает Дудчак.

«На Украине, как в постсоветской и бывшей социалистической республике, слишком высока доля жилья, находящаяся в собственности граждан — 86,3% (в России — 87,3%, для сравнения — в США — 65,3%, во Франции — 65,1%, в Германии — 51,1%). Вероятно, решено с этим покончить», — отметил политолог.

Напомним, что с октября текущего года на Украине прогнозируется рост тарифов, вплоть до 30 гривен (более 80 российских рублей) за кубометр газа.