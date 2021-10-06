Уфа, 6 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника исправительной колонии обвинили в превышении должностных полномочий в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По версии следствия, 24-летний бывший младший инспектор дежурной службы СИЗО-1 с июля 2019 года по май 2020 года незаконно пронёс в исправительную колонию 18 сотовых телефонов, десять зарядных устройств к ним и наручные часы для передачи осуждённым. В материалах дела указано, то за это он получил от осужденных 54 тысячи рублей.

«При очередной попытке пронести семь мобильных устройств и 34 сим-карты он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, в том числе УФСИН России по Башкирии», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий, получения взятки и мелкого взяточничества. Свою вину обвиняемый признал. Он был уволен со службы.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.