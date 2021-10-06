Париж, 6 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Renault представил лимитированную «чёрную» версию Twingo под названием Urban Night. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба автопроизводителя.

Renault Renault Twingo Urban Night

Во Франции Twingo уже доступен для заказа. Базовая комплектация бензиновой версии Renault Twingo Urban Night стоит 17,3 тыс. евро (около 1,5 млн рублей). Электрическая версия стоит 26,65 тыс. евро около (2,2 млн рублей).

За доплату покупатель может получить панорамную крышу и электроподогрев передних кресел. Внешне исполнение Urban Night можно отличить по 16-дюймовым чёрным колёсным дискам из лёгкого сплава и фирменным белым стикером на задней двери.

Автопроизводитель укомплектовал салон автомобиля чёрными деталями и такого же цвета обивкой кресел с белыми элементами. Оснащается Urban Night тем же оборудованием, что и топовая комплектация Renault Twingo Zen.

Ранее компания Renault Jiangling Group представила на китайском рынке новый электрифицированный седан Jiangling Yi. Внешний вид машины почти полностью повторяет экстерьер Mobilize Limo. Однако новинка на 5 мм длиннее и на 10 мм выше, чем Limo.

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