Стокгольм, 6 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс в интервью шведскому телеканалу SVT раскритиковал Швецию за практику сплошной вырубки лесов в стране. По данным Европейской комиссии, сплошные рубки наносят прямой вред биоразнообразию видов.

Вырубка леса

«Исследования показывают, что сплошные рубки следует использовать с осторожностью и только в определенных ситуациях», — отметил Синкявичюс.

В частности, недавно опубликованное исследование в журнале Nature показало, что обезлесение в Европе увеличилось на 49% в период с 2016 по 2018 год по сравнению с 2011 и 2015 годами. Страной, на которую приходится самая большая доля вырубок леса в Европе, является Швеция — там производится 27% всех работ по вырубке леса.

Площадь вырубок леса в Швеции за последние почти 20 лет увеличилась на 36%.