Чебоксары, 6 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В столице Чувашии за прошедшие сутки ликвидировали два пожара. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар

В Чебоксарах 5 октября тушили пожар на территории мебельной фабрики. В 09:35 произошло возгорание производственного цеха, расположенного в трехэтажном здании по Дорожному проезду. Четыре единицы спецтехники ликвидировали пожар спустя полтора часа. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пострадавших среди персонала предприятия нет.

Еще один пожар 5 октября тушили в Калининском районе города, где загорелся легковой автомобиль BMW. Возгорание произошло около 13:30 рядом с домом по улице Моисея Спиридонова. Огнем были повреждены салон машины и двигательный отсек. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электропроводки автомобиля.

ИА REGNUM напоминает, с 5 октября в Чувашии отменили особый противопожарный режим, действовавший с 25 апреля.

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