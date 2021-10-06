Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Сломавшийся от большой нагрузки единственный аппарат компьютерной томографии (КТ) в перепрофилированной на лечение коронавируса Покровской больнице Санкт-Петербурга починили. Об этом 6 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Mil.ru КТ- исследование

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Поломка очень важного в эпоху пандемии медицинского оборудования, которое позволяет врачам диагностировать состояние дыхательной системы человека и не только, произошла еще неделю назад. Всё это время исследования легких в ковидном госпитале у пациентов не проводились, так как в стационаре был лишь один аппарат КТ.

«Его уже починили и запустили», — уточнили в комздраве Петербурга.