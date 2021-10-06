Москва, 6 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Российский актёр Владимир Машков отказался от места в Государственной думе, это следует из проекта постановления ЦИК, которое планируется принять на заседании.

Westpress Kaliningrad Владимир Машков. Актер и режиссер

Отмечается, что Центризбирком на заседании 6 октября планирует передать депутатский мандат Машкова («Единая Россия») директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву.

От мандатов единороссов отказались также избранные депутаты Кузьма Алдаров и Сергей Грачев. Их мандаты получат кандидаты из партийного списка Мария Василькова и Владимир Ильиных.

Напомним, 4 октября появилась информация о том, что ЦИК на заседании рассматривает возможность передачи депутатского мандата директора Театра наций Марии Ревякиной российскому актёру Владимиру Машкову.

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