Челябинск, 6 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Челябинской области бизнесмен уклонился от уплаты налогов в размере более 16 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

DonkeyHotey Налог

Преступление было совершено в 2018—2019 годах. Индивидуальный предприниматель включал в налоговые декларации заведомо ложные данные о якобы взаимоотношениях с контрагентами. Таким образом и стал возможен уход от налогов.

Сейчас по уголовному делу идут следственные действия. Также планируется принять соответствующие меры к погашению задолженности перед бюджетами.