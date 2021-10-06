В российской Арктике обеспечено ускоренное экономическое развитие — Трутнев
Москва, 6 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Арктике удалось создать систему преференций, которая направлена на ускорение экономического развития региона. Об этом 6 октября заявил вице-премьер Юрий Трутнев на «правительственном часе» в Совфеде.
«В Арктике создана система преференций, обеспечивающая ускоренное экономическое развитие региона. И, используя опыт работы на Дальнем Востоке, мы сделали эту систему дифференцированной по различным видам экономической деятельности, а значит более эффективной», — заявил Трутнев.
«Система преференций разбита на четыре вида экономической деятельности. С 2020 года в новых преференциальных режимах Арктики начали реализовываться первые инвестиционные проекты — сегодня их уже 294. Объём инвестиций по соглашениям — 1,1 трлн рублей», — указал он.
В феврале 2019 года развития Арктики было отнесено к компетенции Минвостокразвития. По словам Трутнева, с тех пор удалось создать законодательную базу для повышения инвестиционной привлекательности Арктической зоны, были разработаны и приняты основы государственной политики России в Арктике и стратегия развития Арктической зоны.