Москва, 6 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Арктике удалось создать систему преференций, которая направлена на ускорение экономического развития региона. Об этом 6 октября заявил вице-премьер Юрий Трутнев на «правительственном часе» в Совфеде.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«В Арктике создана система преференций, обеспечивающая ускоренное экономическое развитие региона. И, используя опыт работы на Дальнем Востоке, мы сделали эту систему дифференцированной по различным видам экономической деятельности, а значит более эффективной», — заявил Трутнев.

«Система преференций разбита на четыре вида экономической деятельности. С 2020 года в новых преференциальных режимах Арктики начали реализовываться первые инвестиционные проекты — сегодня их уже 294. Объём инвестиций по соглашениям — 1,1 трлн рублей», — указал он.

В феврале 2019 года развития Арктики было отнесено к компетенции Минвостокразвития. По словам Трутнева, с тех пор удалось создать законодательную базу для повышения инвестиционной привлекательности Арктической зоны, были разработаны и приняты основы государственной политики России в Арктике и стратегия развития Арктической зоны.