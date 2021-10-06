Москва, 6 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Участники семнадцатичасового марафона женского лидерства «КОМПАС ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА#МЯГКАЯСИЛА», который состоится 8 октября в рамках региональной недели Третьего Евразийского женского форума, обсудят наиболее актуальные для жительниц России вопросы. Об этом 6 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР Женщина-руководитель

Основными темами обсуждения в ходе марафона станут поддержка экономической и деловой активности женщин в регионах России, специфика женского предпринимательства и в том числе в социальной сфере, а также включенность и участие женщин в развитии высокотехнологичных отраслей и «зеленой» экономики, а также практики продвижения цифровых навыков для женщин.

Гостями марафона станут выпускницы программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», представители регионов в Совете Федерации ФС РФ, депутаты Госдумы РФ, руководители российских регионов, победители конкурса управленцев «Лидеры России» и участники проектов и конкурсов АНО «Россия — страна возможностей», проектов Совета Евразийского женского форума, бизнеса и общественных организаций.

Дневной марафон накануне Третьего Евразийского женского форума проведут Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации ФС РФ, партнером форума выступает Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Марафон стартует в полдень местного времени на Камчатке (03:00 мск) и завершится в 18:00 часов (19:00 мск) по местному времени в самом западном регионе страны — в Калининградской области. Он будет проводиться в смешанном — онлайн‑ и офлайн-формате, а обсуждение актуальных для территорий тем будет проходить одновременно в московской и региональных студиях. Целью марафона является привлечение женщин к обсуждению важных для территорий тем, представить их взгляд на решение тех или иных задач, показать примеры успешных лидеров и реализуемых ими проектов.

Отметим, дневной Марафон проводится в рамках региональной недели Третьего Евразийского женского форума — крупнейшей авторитетной международной площадки для обсуждения роли женщин в современном обществе, который пройдет в очном формате с 13 по 15 октября текущего года в Санкт-Петербурге и будет посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности. При этом накануне указанного форума запланирована региональная неделя с тематическими днями по направлениям «Женщины в развитии сельского хозяйства», «Женщины — предприниматели» и др.