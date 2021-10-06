Волгоград, 6 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Пятерых исчезнувших слушателей Волгоградской академии МВД из Афганистана обнаружили в Москве. Об этом стало известно 6 октября. Курсанты, вероятно, отправились на заработки.

Флаг Афганистана

Руководитель волгоградской региональной общественной организации «Афганская община» Абдул Шукур подтвердил изданию «В1.ру», что поиски студентов завершены.

«Наши соотечественники никуда не пропадали. Здесь они получали стипендию и зарплату из Афганистана, худо-бедно жили на это. Сейчас же в стране непонятная ситуация, финансирование прекратилось и, наверное, они приняли решение куда-то уехать на заработки, чтобы поправить своё благосостояние и не остаться ни с чем. Нашли их в Москве, мы плотно общаемся с правоохранительными органами, и я думаю, сегодня уже будет понимание, что всех их возвращают обратно в Волгоград. Когда мы их увидим, то будем общаться, разговаривать, будем решать проблему. Понятно, что в Афганистан они поехать не могут, значит каким-то образом им нужно помогать здесь», — заявил Абдул Шукур.

Напомним, двое курсантов не вернулись из увольнения 2 октября, ещё трое иностранцев ушли из общежития академии 3 октября.