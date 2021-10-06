Джакарта, 6 октября 2021, 11:09 — REGNUM Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заявила, что 1,6 млрд студентов в мире прекратили обучение из-за воздействия пандемии, сообщает Kompas.
Согласно полученным данным, пандемия заставила более 1,6 млрд студентов из примерно 190 стран прекратить обучение.
Кроме того, закрытие школ затронуло 100 миллионов учащихся и учителей.
По данным ЮНЕСКО, во всем мире более 706 млн студентов не имеют доступа к компьютеру, что затрудняет процесс обучения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зарегистрировано 3247 случаев заражения новыми штаммами коронавируса.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии растет число случаев заражения новыми штаммами коронавируса