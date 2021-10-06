Джакарта, 6 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заявила, что 1,6 млрд студентов в мире прекратили обучение из-за воздействия пандемии, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Согласно полученным данным, пандемия заставила более 1,6 млрд студентов из примерно 190 стран прекратить обучение.

Кроме того, закрытие школ затронуло 100 миллионов учащихся и учителей.

По данным ЮНЕСКО, во всем мире более 706 млн студентов не имеют доступа к компьютеру, что затрудняет процесс обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зарегистрировано 3247 случаев заражения новыми штаммами коронавируса.