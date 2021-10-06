Уфа, 6 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. 15 новых розничных рынков намерены создать к 2024 году в Башкирии. Об этом 6 октября сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на заседании правительства республики.

Андрей Грук ИА Красная Весна Рынок

Сообщается, что в регионе намерены также довести число новых нестационарных торговых объектов до 6000 единиц, увеличить количество ярмарочных площадок до 400 единиц, а также оборудовать около семи тысяч новых рабочих мест в сфере торгов.

Отмечается, что сейчас на потребительском рынке республики работают 45 тысяч объектов торговли, в этой сфере заняты более 300 тысяч человек, работа ведётся на 308 площадках для проведения ярмарок, функционируют 42 розничных рынка и свыше четырех тысяч нестационарных торговых объектов.

«На сегодня в организации малоформатной торговли существуют такие проблемы, как несовершенство нормативно-правовой базы, отсутствие единого подхода в архитектурных стилях оформления, отсутствуют единые электронные информационные ресурсы по организации и проведению ярмарок и несанкционированная, стихийная торговля», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова Гусева.