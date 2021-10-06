Пермь, 6 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечен рост числа автовладельцам, которые игнорируют оплату штрафов, назначенных за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

ИА REGNUM ПДД

Количество водителей-неплатильщиков по сравнению с 2020 годом увеличилось на 15%. За восемь месяцев 2021 года в службе судебных приставов находилась более 370 тысяч исполнительных производств, в январе-августе 2020 года — 320 тысяч.

Для взыскания штрафов в ход идут принудительные меры. С их помощью взыскано более 168 млн рублей задолженности, что на 30% больше, чем в январе — августе 2020 года.

Рекордсменом по количеству штрафов за превышение скорости судебные приставы называют жителя Перми, накопившего 293 наказания. Их оплату мужчина игнорировал. В результате его предупредили о возможном ограничении в специальном праве на управление транспортным средством. Перспектива стать пешеходом пермяка не прельщала, и он оперативно избавился от долговых обязательств на общую сумму 150 тыс. рублей.